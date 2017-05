Duo chanteert 32 mannen met seksfilmpjes

Twee verdachten die 32 mannen zouden hebben gechanteerd met seksfilmpjes moeten als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt drie jaar de cel in. De twee mannen uit Zaandam en Amsterdam maakten in het geheim filmpjes van mannen die webcamseks met een vrouw hadden via een datingsite.

Het duo dreigde de compromitterende beelden waarop de mannen seksuele handelingen met zichzelf verrichtten online te zetten. Als de slachtoffers betaalden zou de link naar het seksfilmpje niet openbaar worden gemaakt.

De mannen werden onder grote druk gezet, stelt het OM. De chantagebedragen varieerden van enkele tientjes tot duizenden euro’s. In totaal verkregen de verdachten 70.000 euro. Dat geld moeten ze terugbetalen.

Volgens het OM is het een omvangrijke zaak. Op de computer van één van de verdachten stonden van 150 mannen filmpjes.

De zaak kwam aan het licht in augustus 2016 toen twee slachtoffers aangifte deden bij de politie Noord-Holland. Al snel volgden meer aangiften, afkomstig uit heel Nederland

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.