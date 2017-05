Extra treinen in Noord-Holland in 2018

De NS laat vanaf volgend jaar extra treinen rijden in Noord-Holland. In de ochtend komt er onder meer een extra intercity van Enkhuizen naar Amsterdam CS en vice versa in de avondspits. Ook gaat aan het eind van de ochtendspits een extra intercity rijden van Alkmaar naar Haarlem en een extra intercity terug aan het begin van de avondspits. Verder gaat er een extra vroege sprinter rijden van Alkmaar via Uitgeest naar Amsterdam CS.

Vorige maand maakte NS al bekend dat er 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor uitbreiding van de spoordienst in Noord-Holland.

Reden is dat de spoorverbindingen in Noord-Holland erop achteruit gaan in de dienstregeling van 2018. Dat komt volgens de NS doordat treinen tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven om de tien minuten gaan rijden, terwijl de aansluitende treinen om het kwartier rijden.

Vorig jaar werd bij reizigersorganisatie Rover het vaakst geklaagd over stampvolle treinen op de lijn Hoorn-Alkmaar-Haarlem.