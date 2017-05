Medewerker ziekenhuis verdacht van zuurlekkag

De man uit Gouda die donderdagmiddag werd aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de zuurlekkage in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, is een medewerker van het hospitaal. Sinds februari werkt hij er als uitzendkracht, bevestigt het ziekenhuis. Over zijn motief is nog niets bekend.

De 25-jarige man werd in zijn woning gearresteerd, hij was vermist nadat het lek ontstond. Omdat hij ook zijn mobiele telefoon niet opnam dacht het ziekenhuis dat hij slachtoffer van de giftige stof was geworden.

De politie onderzoekt of de man het lek met opzet heeft veroorzaakt. Door het lek in een vat met perazijnzuur, een ontsmettingsmiddel, kregen in totaal zeventien mensen last van klachten zoals ademhalingsproblemen. Het gaat zowel om patiënten als om medewerkers. Ze zijn gecontroleerd door medisch personeel. Twee van de zeventien slachtoffers liggen op de intensive care, een medewerker en een patiënt. Ze zijn buiten levensgevaar, aldus het ziekenhuis.

Het ziekenhuis besloot aan het eind van de ochtend de deuren te sluiten voor bezoekers en patiënten, omdat de spoedeisende hulp, de poliklinieken en het laboratorium voor de zekerheid eerst moeten worden worden geventileerd. Om 13.30 uur ging de instelling weer open.