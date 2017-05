Italiaanse drugscrimineel gepakt in Aalsmeer

De politie heeft afgelopen zaterdag in Aalsmeer een Italiaanse drugscrimineel opgepakt die in eigen land nog een celstraf van twintig jaar moet uitzitten. Calogero Nicosia (48) werd volgens Italiaanse media elf jaar geleden door een rechtbank in Ravenna bij verstek veroordeeld voor grootschalige internationale drugshandel. Hij is min of meer per toeval gearresteerd.

,,Collega’s zagen een nogal oude auto rijden en besloten in het systeem te kijken. Toen bleek dat hij op naam stond van iemand die internationaal gesignaleerd stond”, vertelde een woordvoerster van de politie donderdag. Bij controle bleek de inzittende inderdaad de veroordeelde drugssmokkelaar. Over zijn uitlevering aan Italië kon de politie nog niets zeggen.

Volgens Italiaanse media smokkelde de Italiaan cocaïne tussen Italië en Nederland.