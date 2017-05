Meldplicht huisverhuur Amsterdam per oktober

De meldplicht voor Amsterdamse huiseigenaren die hun huis aan toeristen verhuren, gaat per 1 oktober in. Dat blijkt donderdag uit een bericht van de gemeente.

De maatregel geldt voor alle platforms voor toeristenverhuur, of het nu Airbnb is of kleinere aanbieders als Wimdu, 9Flats of Booking.com, aldus de woordvoerster van wethouder Laurens Ivens (wonen). Wie verzuimt te melden, kan een boete krijgen die kan oplopen tot 20.500 euro.

Amsterdammers kunnen de komende weken hun mening geven over de voorgestelde meldplicht, waarna de kwestie op 19 juli wordt behandeld in de gemeenteraad. De wethouder verwacht dat alle partijen akkoord zullen gaan, ook die van de oppositie, zegt zijn woordvoerster.

Vakantieverhuur van je huis is in Amsterdam aan strenge regels gebonden. Het mag hooguit zestig nachten per jaar. Het gebruik van Airbnb in de hoofdstad is vorig jaar explosief gegroeid.