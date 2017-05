Nog twee arrestaties schietpartij Rotterdam

De politie heeft woensdag en donderdag nog twee verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij aan de Dynamostraat in Rotterdam. Daardoor kwam een 24-jarige Rotterdammer om het leven.

Woensdag arresteerde de politie ook al twee verdachten, die in de auto zaten waarmee het zwaargewonde slachtoffer naar een nabijgelegen ziekenhuis werd vervoerd. Het zijn twee Rotterdammers van 21 en 25 jaar oud.

Woensdagavond laat werd een derde verdachte aangehouden. De politie wil niets zeggen over zijn leeftijd of woonplaats. Donderdagmiddag hielden agenten een vierde verdachte, een 34-jarige man uit Rotterdam, aan. Inmiddels is duidelijk dat zowel in een berging van een pand aan de Motorstraat als op de Dynamostraat is geschoten. De politie is woensdag tot laat bezig geweest om in beide straten sporen veilig te stellen.