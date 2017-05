Plasterk tikt gemeenten op vingers om stemapp

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten die willen experimenteren met stemmen per app tot de orde geroepen. Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard hebben voorbarig gehandeld, schreef hij donderdag aan de Tweede Kamer, en dat heeft hij hun ook te verstaan gegeven.

De gemeenten wilden hun inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet alleen met een papieren stembiljet in het stemlokaal, maar daarnaast ook met hun computer of smartphone laten stemmen. De proef moet de weg vrijmaken om voortaan helemaal vanuit huis te kunnen stemmen. Maar de gemeenten hebben Plasterk niet betrokken bij hun plannen, aldus de minister. Hij weet dan ook niet wat die precies inhouden, hoe de stemapp eruit zou zien en of die voldoet aan de veiligheidseisen.

Het kabinet vindt nog steeds dat stemmen via internet niet veilig genoeg is. Plasterk ziet dat in de nabije toekomst niet veranderen, zeker niet nu computerkrakers die erop uit zijn verkiezingen te kapen steeds vaker lijken toe te slaan.