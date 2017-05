Rustig verloop herdenking vluchtelingen

De herdenking van omgekomen vluchtelingen in de Protestantse Diaconie Amsterdam is donderdag zonder incidenten verlopen. Initiatiefnemer Rikko Voorberg zei dat er tussen de veertig en vijftig mensen naar de bijeenkomst waren gekomen.

,,In de aanloop waren er bedreigingen. Onder meer van mensen die lieten weten dat ze wel even zouden langskomen. Maar gelukkig is de bijeenkomst zelf rustig verlopen”, zei Voorberg.

De herdenking was aanvankelijk gepland op het Rembrandtplein en zou precies samenvallen met de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Zowel het tijdstip als de plaats stuitte op grote bezwaren, onder meer bij het Centrum Informatie en Documentatie Israƫl (CIDI). Uiteindelijk werd de Protestantse Diaconie Amsterdam de plek van samenkomst.