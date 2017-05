Schippers wil meters gaan maken

De onderhandelaars van VVD, D66, CDA en GroenLinks zullen volgende week ,,flink wat meters” moeten maken, zei informateur Edith Schippers donderdag na het overleg over de vorming van een nieuwe regering. Deze week begonnen de onderhandelingen weer na ruim een week vakantie.

,,Volgende week zullen we een heel drukke week hebben. Er staat ontzettend veel op de agenda en er zullen dus flink wat meters gemaakt moeten worden”, aldus Schippers. De onderhandelingen zijn ,,heel intensief” en de besprekingen zijn ,,uitermate concreet”.

Volgende week komen de onderhandelaars voor het eerst ook maandag bijeen. Tot dusver hielden ze het doorgaans bij de vaste vergaderdagen van de Tweede Kamer, dinsdag, woensdag en donderdag.

Deze week spraken de partijen meerdere keren over de belastingen en ook over financiën. ,,Voorwaar niet de minste onderwerpen in een kabinetsformatie.” Ze voegde eraan toe dat op deze onderwerpen ,,vorderingen” zijn gemaakt. ,,Ik ben niet ontevreden.”

Vlak voor de vakantie kregen de partijen van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem te horen dat er een financiële tegenvaller is. ,,Hierdoor zullen de gesprekken niet makkelijker worden, denk ik”, zei Schippers toen. Maar er blijft wel financiële ruimte voor extra investeringen.

Hervorming van het ingewikkelde belastingstelsel is in de afgelopen kabinetsperiode niet gelukt. Het zal een prioriteit worden voor het nieuwe kabinet, maar de verschillen tussen de partijen zijn ook groot. De VVD wil lagere belastingen voor de middenklasse. GroenLinks wil de inkomstenbelasting voor de laagste inkomens verlagen en milieuvervuiling hoger belasten.