Steeds meer mensen kopen fairtrade

Fairtrade levensmiddelen doen het goed in Nederland. In 2016 kocht 69 procent van de huishoudens fairtrade producten. In 2007 was dat nog 24 procent. Inmiddels kopen 5,3 miljoen huishoudens een of meerdere fairtrade-producten per jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeker GfK in opdracht van Stichting Max Havelaar dat donderdag verscheen.

Steeds meer winkels breiden hun assortiment chocolade met een fairtrade-certificaat uit. Ook rijst met dit keurmerk wordt steeds populairder, evenals kokosmelk en curry’s. De meestverkochte kokosmelk in Nederland is van het merk Fair Trade Original, evenals de groene curry.

Stichting Max Havelaar organiseert deze maand een zogenoemde Fairtrade Week. Het is de bedoeling dat consumenten in de periode van 6 tot en met 14 mei een recordaantal fairtrade producten nuttigen.

Hier hebben boerenorganisaties in ontwikkelingslanden profijt van die een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Daardoor kunnen de boeren in deze landen beter investeren in hun eigen toekomst.

Aan het GfK-onderzoek deden 6000 huishoudens mee die volgens de onderzoekers representatief zijn voor de huishoudens in Nederland.