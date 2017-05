Storing Whatsapp voorbij

De storing bij WhatsApp is voorbij. De berichtendienst kampte sinds woensdagavond in Nederland rond 22.00 uur met een grote storing. Dat meldde Allestoringen.nl. Na middernacht leek de storing verholpen en na 0.30 uur kwamen er geen nieuwe meldingen meer over een storing.

Tienduizenden gebruikers meldden woensdagavond een storing. Ook uit andere landen zoals Groot-Brittanniƫ kwamen massaal storingsmeldingen over WhatsApp.

WhatsApp is wereldwijd de grootste berichtendienst met ruim een miljard gebruikers. In Nederland alleen al heeft de dienst 9,8 miljoen gebruikers volgens Newcom Research & Consultancy.