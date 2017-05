Wrakingsverzoek moordzaak Everink afgewezen

Het wrakingsverzoek in de moordzaak van zakenman Koen Everink is donderdag afgewezen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht laten weten.

De advocaat van verdachte Mark de J. had woensdagavond een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechter-commissaris. Volgens advocaat Pieter Hoogendam zijn veel nadere onderzoekswensen van de verdediging afgewezen, wat volgens hen een eerlijke procesgang in de weg staat. Volgens hem moet er meer onderzoek worden gedaan naar onder meer sporen op de kleding van Everink en de auto van De J..

Het verzoek is donderdag meteen behandeld en de uitspraak volgde ook direct. Dat komt omdat de inhoudelijke behandeling van deze geruchtmakende zaak gepland staat vanaf aanstaande maandag en de rechtbank vrijdag, op Bevrijdingsdag, gesloten is.