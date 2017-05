Bevrijdingsfestivals afgesloten in Haarlem

In Haarlem is met het slotoptreden van de Jeugd van Tegenwoordig het einde ingeleid van de feestelijkheden rondom Bevrijdingsdag. Op veertien plaatsen in Nederland waren officiële Bevrijdingsfestivals, maar ook elders in het land werd de vrijheid gevierd.

De Ambassadeurs van de Vrijheid waren dit jaar de Jeugd van Tegenwoordig en de band De Staat. De twee formaties vertrokken vrijdagochtend vanaf de vliegbasis Soesterberg en reisden per helikopter het hele land door om op alle officiële festivals een concert te geven. Ze werden vergezeld door 3FM-dj en Vriend van de Vrijheid Frank van der Lende. Op alle festivals werd om vijf voor vijf vijf minuten stilgestaan bij de vrijheid, maar ook de onvrijheid in de wereld.

De feestelijkheden verliepen zonder problemen. Steden als Den Haag en Groningen meldden dat er ondanks het kille weer tienduizenden mensen op de been waren. Hoewel in Groningen de stroom op het hoofdpodium een kwartiertje uitviel – waardoor Chef’Special even moest improviseren om er toch wat van te maken – was het er tot diep in de avond druk. Ook in Amsterdam verliep de Bevrijdingsdag volgens de politie uitermate soepel.

In de hoofdstad had ook het traditionele 5 mei-concert plaats. Elk jaar neemt een ander orkest het optreden voor zijn rekening. Dit jaar was het de beurt aan het Metropole Orkest onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley om voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima te spelen. Optredens werden verzorgd door onder andere Roel van Velzen, Remy van Kesteren en Joy Wielkens. Ook stonden de cast van de musical Soldaat van Oranje en dansers van het Nationale Ballet op het drijvende podium in de Amstel. De koning en koningin werden vergezeld door Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, en de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.