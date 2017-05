Bevrijdingsfestivals in volle gang

De bevrijdingsfestivals die vrijdag verspreid over het hele land worden gehouden, zijn in volle gang. In veertien steden treden artiesten op, in tien daarvan geven zeven bekende sprekers ook een Vrijheidscollege.

Rond de klok van elf barstten de eerste feesten los in Assen en Zwolle. Later volgden Amsterdam, Roermond, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Almere en Vlissingen. De officiƫle aftrap werd gegeven rond 13.00 uur in Haarlem waar premier Rutte het zogenoemde bevrijdingsvuur ontstak.