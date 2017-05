Dj Mattie Valk: ik ben niet duidelijk geweest

,,Ik baal er enorm van dat ik mijn geloofwaardigheid heb verspeeld bij Wietze. Hij was in de veronderstelling dat we samen naar Sky gingen, en op een gegeven moment wilde ik niet meer. Ik was daar niet duidelijk over.” Dat zegt dj Mattie Valk vrijdagochtend in zijn radioshow bij Qmusic. Mede-dj Wietze de Jager zit al een paar dagen thuis. ,,Eigenlijk wil ik het liefst dat hij naast me zit.” Donderdag bleek dat Valk zijn contract bij Qmusic heeft verlengd, maar De Jager niet.

De laatste weken werd het duo steeds in verband gebracht met een gezamenlijke overstap naar Sky Radio. Nu lijkt de liefde tussen beide radiomakers voorbij. ,,Vorige week is het misgegaan. Ik wilde echt niet meer overstappen, ik heb hem wel lang in die waan gelaten, en hij voelde dat uiteindelijk als een enorme belediging. En nu wil hij niet meer. Ik heb een enorme puinbende achter me gelaten waar ik veel spijt van heb”, zegt Valk.

In een mail van Wietze aan Mattie, die De Telegraaf vrijdag publiceerde, doet Wietze uit de doeken wat zich volgens hem de laatste maanden heeft afgespeeld. Het radioduo zou samen naar Sky Radio gaan. Achter Wietzes rug om besloot Mattie echter toch nog om te onderhandelen met Q over een eigen ochtendshow. Dat biechtte hij uiteindelijk op aan Wietze, om er vervolgens toch op terug te komen. Mattie koos echter later opnieuw voor Q en stelde zijn vriend op de hoogte met een appje. Wietze omschrijft zijn voormalige radiobuddy als ,,bedrieger” en ,,matennaaier”.