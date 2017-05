Extra veiligheidsmaatregelen rond wedstrijd

Rond het stadion van Excelsior in Rotterdam wordt dit weekend een extra omheining geplaatst met containers en hekken. De politie wil zo de drukte rond Woudestein beter in de hand houden. De extra ring maakt deel uit van een groot aantal veiligheidsmaatregelen die politie, voetbalclubs en gemeente nemen voor de kampioenswedstrijd van Feyenoord, zegt korpschef Frank Pauw van Rotterdam tegen het ANP.

Het stadion van Excelsior zit zondag bomvol met Feyenoord-supporters. Bij Excelsior kunnen supporters makkelijk het veld op komen. ,,Woudestein is het kleinste stadion van de eredivisie, dat is sowieso al een uitdaging. Ons eerste doel is dat de wedstrijd gewoon kan worden uitgespeeld.” Pauw verwacht dat Excelsior afdoende maatregelen treft tegen supporters die na afloop het veld op willen stormen.

Het tweede doel van de politie is dat de bus van Feyenoord na afloop probleemloos naar De Kuip kan rijden, zodat de spelers daar de kampioensschaal kunnen ontvangen. Pauw benadrukt dat de bus geen eretocht door de stad maakt. ,,Het moet vooral snel en veilig”, zegt Pauw.

Bij De Kuip neemt de politie fysieke maatregelen, zodat spelers veilig en in een vriendelijke sfeer het stadion in kunnen. De Kuip is volledig uitverkocht. De wedstrijd wordt daar op grote schermen uitgezonden. Op het Stadhuisplein in het centrum is dat ook het geval. Het plein is uitgeroepen tot evenemententerrein.

Pauw verwacht dat het zondag en maandag groot feest wordt. Burgemeester Aboutaleb heeft al laten weten dat als het zondag uit hand loopt, de huldiging maandag niet doorgaat.