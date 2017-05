Koenders bezoekt India

Demissionair minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) brengt van zaterdag 6 mei tot en met dinsdag 9 mei een bezoek aan India. Hij markeert daarmee het feit dat Nederland en India al 70 jaar goede betrekkingen hebben, wat dit jaar wordt gevierd. Koenders hoopt er de politieke en economische banden verder te versterken.

Tijdens het bezoek is er speciale aandacht voor innovatieve manieren waarop Nederland helpt bij waterbeheer en het schoonmaken van Indiase steden. In de miljoenenstad Bangalore, waar Nederland binnenkort een handelskantoor opent, gaat de bewindsman kijken bij een afvalverwerkingscentrale. In New Delhi houdt Koenders een toespraak voor zakenmensen, studenten, deskundigen van denktanks en vertegenwoordigers van de overheid.

In de hoofdstad van India heeft de minister ook een ontmoeting met zijn Indiase ambtgenoot Sushma Swaraj.