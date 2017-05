Legerchef: inzetbaarheid op laagtepunt beland

De hoogste militair van het land zegt dat het leger in decennia niet zo beperkt inzetbaar is geweest als nu. ,,Ik zit 38 jaar in dienst en in die 38 jaar denk ik dat we nu wel op een laagtepunt zitten qua inzetbaarheid en dat is zorgwekkend”, zei Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp vrijdagavond in tv-programma Nieuwsuur.

Hij voegde er wel aan toe dat het kabinet het probleem heeft onderkend. ,,Ik ben ook heel blij dat de dalende trend van het Defensiebudget is gestopt.” Recente investeringen noemt Middendorp ,,pleisters op de wonden”. ,,Maar ze zijn niet genoeg om de patiënt weer gezond te krijgen, daar is meer voor nodig.”

De krijgsmacht kampt ook met een tekort aan specialisten die gevechtseenheden kunnen ondersteunen, zegt Middendorp. Hij mist onder meer mensen met expertise op het gebied van inlichtingen, genie en logistiek.