OM: info ‘politiemol’ bij verdachte makelaar

De politie heeft bij een makelaar materiaal gevonden dat afkomstig lijkt van ‘politiemol’ Mark M., die wordt vervolgd voor het stelen en doorverkopen van vertrouwelijke politiegegevens. Justitie bevestigde dat vrijdagavond na berichtgeving door NRC. De vondst van eerder dit jaar komt aanstaande dinsdag aan bod bij het begin van de rechtszaak tegen de ontslagen agent in Den Bosch, vertelde een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

Volgens NRC werd de geheime informatie in februari gevonden in het woonhuis van de makelaar in Den Bosch, samen met een fors geldbedrag en drugs. De makelaar wordt verdacht van het regelen van huurpanden voor de hennepteelt, schrijft de krant.

Mark M. uit Weert wordt ervan verdacht dat hij sinds 2014 bergen informatie uit het politiesysteem viste om die vervolgens naar criminelen door te sluizen. Hij zou duizenden documenten hebben gekopieerd.