Pas eind mei graspollenexplosie

Het graspollenseizoen komt dit jaar traag op gang. De eerste graspollen zitten weliswaar al in de lucht maar het piekseizoen komt pas eind mei of begin juni, meldt de site NatureToday. Doordat het de afgelopen weken vrij koud was is het gras maar traag gegroeid en staat het niet overal al in bloei. Daarom zweven er nog niet zoveel pollen in de lucht.

De maxima kwamen de afgelopen weken nauwelijks boven de tien graden uit. Ook waren er nachten met nachtvorst. Dat heeft de groei van het gras vertraagd. Wel zal vanaf nu de graspollenconcentratie in de lucht geleidelijk aan oplopen. Graspollen kunnen allergische reacties veroorzaken bij mensen.