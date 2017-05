Rutte: we moeten vrijheid doorgeven

Vrijheid is iets wat we moeten koesteren en vieren. Maar het is ook iets om over na te denken, omdat we de vrijheid aan andere mensen door moeten geven. Dat benadrukte premier Mark Rutte vrijdag bij de start van het bevrijdingsfestival in Haarlem, kort voordat hij het zogenoemde bevrijdingsvuur ontstak.

Rutte wees erop dat voor veel mensen op de wereld vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend is. ,,Nog steeds niet. Eerder het tegenovergestelde zelfs: in veel landen is de vrijheid verder weg dan ooit.” Hij legde een link met de bekende verzetsstrijdster Hannie Schaft (Het meisje met het rode haar), die in Haarlem werd geboren. Zij was actief met de zussen Truus en Freddie Oversteegen. ,,Het zijn vrouwen die we alleen maar kunnen bewonderen voor hun moed en hun overtuigingen. Alles wat zij deden in die oorlogsjaren, deden zij met één doel: vrijheid. Alles draaide om dat ene woord.”

Rutte noemde vrijheid een woord ,,dat voor ons zo gewoon voelt”. ,,Maar juist daarom is het zo goed dat we er één dag per jaar heel bewust bij stilstaan. Dat we ons realiseren hoe hard er voor die vrijheid is gevochten. En welke hoge prijs daarvoor betaald is door mensen als Hannie Schaft, die drie weken voor de bevrijding in de duinen van Bloemendaal werd geëxecuteerd.”