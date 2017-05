Scholieren Rotterdam mogen naar huldiging

Rotterdamse scholieren die maandag de huldiging van Feyenoord willen bijwonen, kunnen dat zonder problemen doen. Dat heeft onderwijswethouder Hugo de Jonge van Rotterdam vrijdag gezegd.

Scholen mogen altijd zelf beslissen over extra vrije uren van hun leerlingen, maar er moet wel sprake zijn van ,,gewichtige omstandigheden”. Een extra dag vakantie is dat niet, maar de huldiging van Feyenoord, die om 12.00 uur begint, is dat in de ogen van de gemeente wel.. ,,Het kampioenschap is zo uniek dat wij ons kunnen voorstellen dat de schoolleiding aanvragen voor verlof voor het bijwonen van de huldiging honoreert”, zegt De Jonge.

Eerder deze week stuurde gemeente Rotterdam al aan alle schoolbesturen een brief om hen te wijzen op de mogelijkheid vrij te geven. Wel moeten de leerlingen officieel een verzuimaanvraag bij hun school doen. Een aantal scholen heeft ouders hierover al gemaild.

Het gaat overigens slechts over een paar uur, een algemene dag vrij is niet aan de orde, zo laat de gemeente expliciet weten. Sommige scholen vertonen overigens de huldiging op een groot scherm.