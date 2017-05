Toch parkeerplek voor pandafans in Rhenen

In Rhenen komt een tijdelijke parkeerplaats voor bezoekers van Ouwehands Dierenpark. Het parkeerterrein met 1400 plekken komt op het Delm-complex, een oud terrein van Defensie. Dat maakte de dierentuin vrijdag bekend.

De parkeerplaats in Rhenen is een oplossing voor de korte termijn. Ouwehands Dierenpark vangt hiermee pandafans op die komen kijken naar de twee Chinese panda’s die het sinds vorige maand in bruikleen heeft. Zonder dit extra parkeerterrein verwacht het park verkeerschaos op drukke dagen.

Aanvankelijk zou het parkeerterrein in de buurgemeente Wageningen komen, maar daar kwam die gemeente na protesten van omwonenden woensdag op terug.

De panda’s zitten nog in quarantaine. Het is nog niet bekend wanneer het publiek Xing Ya en Wu Wen voor het eerst kan zien. Wel kunnen er straks alleen nog maar online kaartjes worden gekocht om de te verwachte drukte in goede banen te leiden.