Zwaargewonde bij brand bedrijventerrein

Bij een grote brand bij een garagebedrijf in Zwolle is vrijdagmiddag één persoon zwaargewond geraakt. Het betreft een medewerker van het bedrijf. De man is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is verder nog niets bekend.

De brandweer schaalde de brand snel op naar een zeer grote brand en rukte met zes wagens uit. De brand ontstond halverwege de middag tijdens werkzaamheden bij een garagebedrijf aan de Voltastraat. De garage maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw. Er bestaat geen gevaar voor de omgeving, maar de brandweer adviseert omwonenden wel om ramen en deuren gesloten te houden.