De A50 richting Apeldoorn is zaterdagochtend bij Epe helemaal afgesloten geweest na een ernstig ongeluk met een motorrijder. Het slachtoffer werd behandeld door personeel van de traumahelikopter.

Achter het ongeluk onstond een lange file. De politie moest er optreden tegen ongeduldige automobilisten die over de vluchtstrook reden of zelfs tegen het verkeer in.

Kort na 12.30 uur ging de weg weer grotendeels open.