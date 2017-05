Clubs noemen misbruik triest en treurig

PSV en Vitesse noemen de ervaringen van twee oud-jeugdspelers die seksueel misbruikt zijn bij de clubs ,,trieste ervaringen” en een ,,treurig bericht”. De clubs reageerden zaterdag op het bericht in de Volkskrant daarover.

Bij PSV gebeurde het misbruik in de jaren zestig. Het slachtoffer werd vanaf zijn achtste jarenlang aangerand door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding. Het slachtoffer wil anoniem blijven.

Bij Vitesse ging het in 1996 om een toen twaalfjarige jeugdspeler van de club, Renald Majoor. Hij werd aangerand en een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider van de C1. Majoor is op zijn achttiende gestopt bij Vitesse, omdat hij te veel last had van de psychische gevolgen van het misbruik. De dader is uiteindelijk ontslagen. Ook werd hij veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

PSV zegt in een verklaring zaterdag op de website ,,zeker niet uit te sluiten dat er meer slachtoffers zijn. Hen willen we graag laten weten dat ze zich kunnen melden.” Naast een speciaal meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de sport van NOC*NSF heeft nu ook PSV een meldpunt geopend. In de krant zei algemeen directeur Toon Gerbrands: ,,Uitermate schokkend, vooral voor het slachtoffer natuurlijk. Het leed dat hem is aangedaan, is onbeschrijfelijk. Daarom hebben we er enorm respect voor dat hij de stap heeft gezet om ons te vertellen wat hem is overkomen.”

Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse zegt in de krant zich verantwoordelijk te voelen voor Renald Majoor en het zeer te betreuren wat hem destijds is overkomen en hoe dit zijn sporen voor hem heeft nagelaten. Op de website zegt de club dat Majoor als ambassadeur voor de club voorlichting gaat geven op scholen en bijeenkomsten over de zaken waar jeugdspelers mee te maken kunnen krijgen, zoals seksueel misbruik. Daarnaast krijgt hij hulp bij het behalen van zijn trainersdiploma’s.