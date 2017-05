Huizen Groningen ontruimd om gevaarlijke stof

In het centrum van Groningen moeten zaterdagochtend meer dan twintig mensen hun huis uit in de straat Voor ’t voormalig klein Poortje. In een huis daar is een gevaarlijke stof aangetroffen. Volgens de politie is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ( (EOD) ter plekke om te onderzoeken om wat voor stof het gaat.

Vijf huizen worden ontruimd.

De stof werd ontdekt nadat eerder in de nacht aan de Oude Roodehaansterweg een harde knal werd gehoord; er zou daar een explosie zijn geweest. De straat ligt op een industrieterrein. Ter plekke is een man aangehouden. Hij is de bewoner van het huis waar de stof is gevonden.