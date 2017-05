‘Jeugdspelers profclubs seksueel misbruikt’

Bij voetbalclubs Vitesse en PSV zijn in het verleden jeugdspelers seksueel misbruikt. De Volkskrant schrijft dat zaterdag.

Bij PSV gebeurde dat in de jaren zestig. Bij Vitesse ging het in 1996 om een toen twaalfjarige jeugdspeler van de club. Hij werd aangerand en een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider van de C1. Het slachtoffer, Renald Majoor, is op zijn achttiende gestopt bij Vitesse, omdat hij te veel last had van de psychische gevolgen van het misbruik.

Bij PSV werd een jeugdspeler vanaf zijn achtste jarenlang aangerand door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding. Het slachtoffer heeft het nooit durven melden, tot hij een oproep zag in de Volkskrant. Hij wil anoniem blijven, aldus de krant.

Directeuren Toon Gerbrands van PSV en Joost de Wit van Vitesse zijn geschokt door de misbruikverhalen.