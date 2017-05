De PVV wil dat premier Mark Rutte uitleg geeft ver uitspraken van eurocommissaris Frans Timmermans aan het adres van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Timmermans betichtte Orbán van antisemitisme, na diens negatieve kwalificatie van miljardair en weldoener George Soros. Hongarije eiste daarop het vertrek van Timmermans.

De PVV wil van Rutte weten of de Nederlandse regering het met ,,deze ongekozen eurocraat” eens is of de uitspraken van Timmermans juist afkeurt.