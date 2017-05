Verdachte zuurlekkage ziekenhuis nog vast

De 25-jarige medewerker van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel die donderdag is aangehouden na een zuurlekkage blijft nog veertien dagen vastzitten. Dat bepaalde de rechter-commissaris zaterdag.

Hij wordt verdacht van poging tot moord en of doodslag, zei het Openbaar Ministerie. ,,We vermoeden dat er opzet in het spel is”, aldus een woordvoerster.

De politie hield de man, een uitzendkracht, donderdag in Gouda aan, omdat zij hem ervan verdacht eerder die dag met opzet het zuur op de grond en/of in de lucht te hebben verspreid.

Door het lek in een vat met perazijnzuur, een ontsmettingsmiddel, kregen donderdag zeventien mensen last van klachten als ademhalingsproblemen. Het ging om patiënten en medewerkers. De meesten konden na controle naar huis.

Enkelen moesten naar het ziekenhuis. Zaterdag lag er nog een gewonde in het ziekenhuis. Hij ligt ernstig ziek op de intensive care, zei een woordvoerster van het ziekenhuis.