Duizenden fans in en op weg naar Rotterdam

Feyenoordfans zijn in groten getale aanwezig in Rotterdam. Het Stadhuisplein is rond 13.00 uur zo vol dat het wordt afgesloten. De politie twittert dat er op de Binnenrotte en omgeving nog plaats is.

Ook op toegangswegen naar Rotterdam is het druk met supporters op weg naar de stad. Feyenoord kan zondag in de wedstrijd bij Excelsior kampioen worden.

Bij stadion De Kuip, waar de fans de wedstrijd tussen Feyenoord en Excelsior kunnen volgen op grote schermen, zijn al veel supporters. Bij de verzamelplek bij de McDonald’s is het eveneens erg druk. De meeste fans komen lopend.

Ook bij het stadion Woudestein, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het druk. Ook daar staan duizenden supporters en is een grote rookwolk te zien van rookbommen. Bij het stadion is veel politie te paard en ME op de been. Er staan waterkanonnen klaar.

De bus met Feyenoordspelers werd luidkeels toegejuicht bij aankomst op Woudestein. De wedstrijd begint om 14.30 uur.