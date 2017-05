Fransen in Nederland in de rij om te stemmen

Bij het Franse consulaat aan de Vijzelgracht in Amsterdam staat zondag een lange rij mensen die hun stem willen uitbrengen voor de Franse presidentsverkiezingen. Volgens een medewerker van het consulaat staan er honderden kiesgerechtigden.

In Nederland wonen ongeveer 18.000 kiesgerechtigde Fransen. Het consulaat verwacht dat ongeveer de helft zijn stem in Amsterdam zal uitbrengen en de andere helft (kiezers uit Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg) bij het stembureau in het Lycée français Van Gogh in Den Haag.