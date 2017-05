Grote brand in Winschoten

De brandweer is in Winschoten zondag al sinds ongeveer 09.45 uur bezig met een brand. Deze ontstond in een woonhuis na een gasexplosie. Eén persoon raakte ernstig gewond. In eerste instantie leek het erop dat er geen brand was, maar even later bleek dat wel het geval. Deze brand ontwikkelde zich zodanig, dat uiteindelijk het hele huis en het naastgelegen pand als verloren moeten worden beschouwd.

Rond 13.00 uur meldde de brandweer dat nog een aantal omliggende panden bij de brand betrokken was geraakt. In het huis, aan de Engelstilstraat, waren nog vier mensen, maar zij bleven ongedeerd. De brand veroorzaakt dikke zwarte rook die in de omgeving goed te zien is.

Bewoners van tien huizen in de omgeving moesten hun huis uit. Zij worden opgevangen in een sporthal in Winschoten.