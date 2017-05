Ministers achter oproep boycot GeenStijl

De ministers Jet Bussemaker en Melanie Schultz van Haegen staan achter de oproep aan adverteerders om ,,kritisch na te denken” of zij nog willen adverteren op de website GeenStijl, waar vernedering van vrouwen ,,de norm” zou zijn. Beiden zouden de oproep zelf ook hebben ondertekend, als hen dat was gevraagd.

Bussemaker (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) sprak zondag in het tv-programma Buitenhof van ,,een goede actie”. ,,Ik vind dat hier echt een grens is overschreden”, aldus Bussemaker. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) zei in het programma WNL op Zondag ook dat het goed is dat adverteerders worden aangesproken.

Op GeenStijl werd onlangs een foto geplaatst van een Volkskrant-journaliste. Zij had geschreven over vermeend seksisme op de site. Bij de foto werd gevraagd om ,,seksistische complimentjes” te plaatsen ,,want zo doen wij dat in dit universum”. Daarop werd gereageerd met zeer expliciete commentaren.

Na de oproep tot boycot die vrijdag werd gedaan door meer dan honderd vrouwen, onder wie veel journalisten, is een fel debat losgebroken. Zo zou de persvrijheid in het geding komen. GeenStijl valt journalisten die ‘politiek correct’ zouden zijn geregeld hard aan.

Columniste en oud-GeenStijl-redacteur Annabel Nanninga spreekt van een ,,doorzichtige” actie. ,,GeenStijl is ze al veertien jaar een doorn in het oog en moet kapot. Dit keer met ‘seksisme’ als excuus”, aldus Nanninga in NRC Handelsblad.

Mediaonderneemster Marianne Zwagerman, ooit verantwoordelijk voor de overname van GeenStijl door TMG, is ook tegen. ,,Journalisten die oproepen tot een boycot van een mediabedrijf. Dan dooft het licht.” Op Twitter laat zij wel weten de soms schokkende commentaren ontoelaatbaar te vinden.