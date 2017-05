Protest in Den Haag tegen fossiele brandstof

Enkele tientallen betogers hebben zondag in Den Haag op het George Maduroplein geprotesteerd tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. De actievoerders riepen beleggers op zich terug te trekken uit bedrijven zoals Shell en Exxon en investeringen in deze fossiele bedrijven te staken om het klimaat te beschermen. Volgens de organisatie Fossielvrij NL waren er dertig betogers.

Volgens Fossielvrij NL zijn de fossiele bedrijven als Shell en Exxon verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De organisatie eist ook dat er een einde komt aan de zoektocht naar nieuwe kolen-, olie- en gasreserves.

Het protest in Den Haag was de aftrap voor een week van acties die de komende week in diverse steden in Nederland gehouden worden.

Ook in een groot aantal andere landen verspreid over zes continenten wordt actie gevoerd. De acties worden georganiseerd door de Global Divestment Mobilisation die wereldwijd oproept investeringen in fossiele bedrijven van de hand te doen.