Schaal al in De Kuip

Pas rond half 5 is duidelijk of Feyenoord hem krijgt, maar de kampioensschaal is al in De Kuip. KNVB-directeur Jean Paul Decossaux arriveerde rond het middaguur in het stadion van Feyenoord met de schaal in de achterbak van zijn auto. ,,Hij is mooi hè?”, zei Decossaux bij aankomst.

Feyenoord speelt zondagmiddag tegen stadgenoot Excelsior, enkele kilometers van de eigen Kuip op het knusse Woudestein. De mogelijke kampioenswedstrijd van de Rotterdamse club begint om 14.30 uur. Als de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst wint, stapt de selectie direct na afloop in de bus richting De Kuip. Daar wordt de ploeg dan gehuldigd en ontvangt aanvoerder Dirk Kuijt de schaal.

Supporters van Feyenoord zonder kaartje voor de wedstrijd tegen Excelsior kunnen het duel op grote schermen in De Kuip volgen.