Twee helften nagelbijten voor Feyenoordfans

Nog twee keer drie kwartier en dan weten de Feyenoordfans of hun club dit weekeinde landskampioen is. In het stadion van Excelsior, waar Feyenoord zondagmiddag speelt, is geen stoeltje meer vrij. Heel stadion Woudestein is uitverkocht. Buiten het stadion staan enkele tientallen supporters die geen kaartje hadden weten te bemachtigen. Politie en ME zijn aanwezig, maar op afstand.

In de stad is het erg druk. Het Stadhuisplein in Rotterdam was rond het middaguur zo vol dat het werd afgesloten. Daar en op andere locaties in de stad kunnen supporters de wedstrijd op grote schermen volgen. Veel mensen zijn op de daken en op luifels geklommen. Er wordt ook al flink bier gedronken. De winkels zijn overigens gewoon open.

In stadion de Kuip, de thuisbasis van Feyenoord, kunnen fans de wedstrijd op een groot scherm zien.