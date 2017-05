Asscher hoeft uitspraak niet te rectificeren

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken hoeft zijn uitspraken over camping Fort Oranje in Zundert niet te rectificeren. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dat maandag bepaald.

Asscher zei tijdens een bezoek onder meer dat criminelen niet de baas mogen zijn op de camping en dat er daar sprake is van maffia-achtige toestanden.

De eigenaren van de camping vonden de uitlatingen onrechtmatig, maar de rechter gaat daarin niet mee. De rechter vindt dat de minister zich niet negatief heeft uitgelaten over de eisers. Hij heeft alleen de misstanden op de camping benoemd. De uitlatingen worden bovendien voldoende ondersteund door feiten.