Nederland omarmt de avocado

In 2016 importeerde Nederland voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan avocado’s. Daarmee is Nederland na de Verenigde Staten de grootste avocado-importeur ter wereld. Vier op de vijf ingevoerde avocado’s zijn niet voor Nederlandse consumptie, maar gaan door naar andere Europese landen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In acht jaar tijd is de invoerwaarde van avocado’s ruim verviervoudigd. Bij geen enkele belangrijke fruitsoort was de groei zo groot. De avocado staat nu na de druif op de tweede plek. Ook de invoer van bananen is sterk gegroeid, waardoor de banaan op plek drie eindigde, gevolgd door sinaasappels en meloenen. De invoer van appels is in acht jaar tijd juist fors gedaald.