Eerste 18 artiesten Songfestival op podium

Het Eurovisiesongfestival gaat beginnen. Dinsdagavond staan de acts van de eerste achttien landen op het programma. Donderdag is de tweede halve finale, met daarin de Nederlandse inzending OG3NE. Zaterdag volgt de finale. Alle shows beginnen om 21.00 uur.

Uit iedere halve finale gaan tien landen door. Zes landen zijn al zeker van een finaleplek. Het gaat om de grote vijf, de landen die het meest betalen voor het festival, en de winnaar van vorig jaar: Oekraïne. Dat is meteen ook het land dat het festival mag organiseren.

De show in de hoofdstad Kiev begint dinsdagavond meteen met een van de favorieten bij de bookmakers: de Zweedse zanger Robin Bengtsson met het nummer I can’t go on. De eerste helft van de show is – volgens de prognoses althans – het sterkst. Bij de eerste negen acts staan ook Australi├ź (dat sinds een paar jaar ook mee mag doen aan het Europese liedjesfestijn), Azerbeidzjan en Portugal.

De Nederlandse zussen Lisa, Amy en Shelley zingen donderdag als zevende hun liedje Lights and Shadows. Sinds de repetities in Kiev afgelopen week worden hun kansen flink hoger ingeschat. Volgens de bookmakers gaan ze zelfs in de top 10 eindigen.

Favoriet voor de eindzege is al tijden de Italiaanse zanger Francesco Gabbani met zijn pakkende Occidentali’s Karma.