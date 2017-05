Politiemol Mark M. voor de rechter

De rechtszaak tegen ‘politiemol’ Mark M. wordt vanaf dinsdag inhoudelijk behandeld. Voormalig agent M. (30) wordt ervan verdacht enorme hoeveelheden vertrouwelijke informatie uit het systeem van de politie te hebben doorverkocht aan criminelen. De man uit Weert wordt daarom verdacht van corruptie, computervredebreuk, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

M. zou vanaf 2011 jarenlang in totaal zo’n 28.000 keer onbevoegd hebben gezocht naar gevoelige informatie en duizenden vertrouwelijke documenten hebben gekopieerd. Hij liet eind vorig jaar weten hoe de zaak zijn leven heeft geru├»neerd. ,,Alles is me afgenomen. Ik kan geen werk vinden en mag Nederland niet uit. Mijn leven is tot een hel gemaakt”, vertelde hij.

M. kon zijn proces in vrijheid afwachten, maar hij mocht het land niet verlaten. Zijn paspoort was ingenomen. Dat was een van de voorwaarden van het Openbaar Ministerie om de voorlopige hechtenis op te heffen. M. wilde graag zijn schoonouders in Oekraïne bezoeken, maar dat is hem verboden.

Voor de behandeling van de zaak zijn vier dagen uitgetrokken. De feiten komen dinsdag aan bod, woensdag wordt de strafeis verwacht. De week erna krijgt onder meer de advocaat van M. het woord. De uitspraak staat gepland voor 15 juni.