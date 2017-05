Autoschade claimen of zelf betalen?

Voor de autoverzekering heeft het gevolgen als je een autoschade claimt op de verzekering. Het kost je namelijk schadevrije jaren. Het effect van het claimen kan tot gevolg hebben dat de premie het volgend verzekeringsjaar hoger ligt. Wanneer is het beter om te claimen, en wanneer niet? Verzekeraar Diks geeft advies.

De premie voor de autoverzekering is sterk afhankelijk van het claimgedrag. Door schadevrij te rijden bouw je schadevrije jaren op. Bij het claimen van een autoschade op de verzekering lever je juist weer schadevrije jaren in. Als de verzekeraar de uitbetaalde schade weer kan verhalen op een schuldige, heeft het geen gevolgen voor de premie van de autoverzekering.

Hoe zit het met de schadevrije jaren?

Na één verzekeringsjaar zonder een autoschade, krijg je één schadevrij jaar. Schadevrije jaren geven recht op korting op de premie. De korting op de premie kan oplopen tot 75 procent of zelfs nog hoger bij sommige verzekeraars. Bij het veroorzaken van een autoschade moet de verzekeraar de schade echter compenseren. In het jaar van de claim bouw je geen schadevrij jaar op, maar je verliest juist meerdere schadevrije jaren. Door één claim kan de korting zakken met tientallen procenten. Hierdoor kan het claimen van kleine schadebedragen niet uit.

Welke schades gaan ten laste van je schadevrije jaren?

Dit gebeurt bij het claimen op jouw autoverzekering. Je geeft bijvoorbeeld een auto geen voorrang en veroorzaakt een autoschade. De schuld is jou toe te rekenen, dus wordt de schade van de tegenpartij bij jouw autoverzekeraar geclaimd. Ben je WA casco verzekerd? Dan krijg je ook je eigen schade uitbetaald. Schades die verzekerd zijn op de WA beperkt casco, gaan niet ten laste van je schadevrije jaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ruitbreuk, diefstal van de auto en aanrijding van loslopende dieren. Ook een autoschade die jouw verzekeraar uitkeert en vervolgens weer verhaalt op iemand anders, kost jou geen schadevrije jaren.

Hoeveel gaat de premie omhoog na één schade?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het verschilt namelijk per verzekeraar hoeveel korting je krijgt afhankelijk van de schadevrije jaren. Ook maakt het een groot verschil of je een paar schadevrije jaren hebt of meer dan tien jaar. Om je toch een indruk te geven, gaan wij uit van een willekeurige grote verzekeraar. Voor de duidelijkheid: kosten en assurantiebelasting zijn buiten beschouwing gelaten.

Jouw auto is WA casco verzekerd. Je hebt zeven schadevrije jaren opgebouwd. Van de verzekeraar krijg je een korting van 64 procent op je premie. Uitgaande van een basispremie van 1.000 euro betaal je dus 360 euro aan premie. Je veroorzaakt een schade van 650 euro aan de auto van de tegenpartij. Moet je deze schade claimen, of kun je de lasten beter zelf dragen?

Door de schade val je terug in korting naar 40 procent. Het eerstvolgende verzekeringsjaar wordt de premie 600 euro. Dit is een stijging van 240 euro. Op basis van volgend jaar kan het uit om de autoschade te claimen, maar de gevolgen zijn groter. In het volgende verzekeringsjaar zou je zonder de schade recht hebben op een korting van 72 procent. Door de claim komt de korting in het tweede jaar na de schade op 48 procent. Het tweede jaar kost je ook weer 240 euro extra aan premie.

Gerekend over drie verzekeringsjaren overtreft de premiestijging de schadeclaim. Als je de bedragen bij elkaar optelt, kan je in dit geval beter niet de autoschade claimen bij de verzekeraar. De gevolgen van een gedeclareerde autoschade zouden nog jaren door dreunen.

Had je in het eerdere voorbeeld zelf ook een autoschade? Dan was het een ander verhaal. Stel, je had zelf ook een schade van 650 euro. De totale schadelast zou dan zijn 1.300 euro. Het claimen van de schade is dan wel interessant.

Heb je vragen over het afsluiten van een autoverzekering? Je kunt dan onder meer terecht bij de specialisten van Diks Verzekeringen.

