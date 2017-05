‘Sluiting supportershome onrechtmatig’

De burgemeester van Enschede heeft bij de sluiting van het supportershome in het stadion van FC Twente misbruik gemaakt van zijn macht. Dat betoogde de advocaat van Supportersvereniging Vak P woensdag in een kort geding.

De politie deed afgelopen 6 april een inval in het supportershome tijdens de wedstrijd FC Twente-PSV. Het supportershome is vervolgens gesloten voor de duur van een jaar met als doel om leden van motorclub Satudarah uit het stadion te weren, meent de vereniging. En niet, zoals in het besluit genoemd is, omdat leden van Vak P in het supportershome drugs zouden dealen.

De vereniging wil via de rechter afdwingen dat het supportershome tijdens de thuiswedstrijd komend weekend open mag. Advocaat Umut Ural van de vereniging meent dat meerdere mensen in het supportershome drugs bij zich hadden. De politie heeft die hoeveelheden opgeteld tot ruim 11 gram coke en geconcludeerd dat er sprake was van drugshandel. Dat is niet zo, stelt de raadsman. De politie herkende diverse personen die zouden dealen. Waarom worden niet die personen maar de supportersvereniging gepakt, wilde de advocaat weten. De vereniging mist veel inkomsten door de sluiting met als gevolg dat het voortbestaan ervan op het spel staat.

De politie kreeg al in februari 2015 signalen van handel in drugs in het supportershome, zei politiechef Arjan Derksen. De aangetroffen drugs waren in handelsverpakkingen gevonden. Uit een rapport naar aanleiding van de inval in april bleek dat via de nooddeur van het supportershome van alles de tribunes op kon komen, tot wapens aan toe. Maar daaruit bleek ook dat op de toiletten en op de tribunes in het stadion drugs verhandeld zou worden.

Het vonnis van de bestuursrechter volgt uiterlijk vrijdagmiddag.