‘Buma blokkeert klimaatbeleid niet’

CDA-leider Sybrand Buma is aan de formatietafel geen sta-in-de-weg waar het voorstellen voor klimaatmaatregelen betreft. Dat hebben de onderhandelaars donderdag aangegeven voorafgaand aan hun overleg.

Het AD berichtte donderdag dat vooral Buma dwars ligt op het gebied van het klimaat. Zelfs de VVD zou toeschietelijker zijn richting GroenLinks. CDA-prominent Herman Wijffels haalde in dezelfde krant uit naar Buma en vergeleek hem met Donald Trump wat klimaatkennis betreft.

Buma zelf wilde niet op de berichtgeving ingaan. De uitspraken van Wijffels zijn ,,voor zijn rekening’’, aldus de CDA-voorman.

Ook de andere partijleiders namen afstand van de de beschuldiging in het AD. ,,Daar herken ik me niet in’’, zei D66-leider Alexander Pechtold. Volgens Halbe Zijlstra, in de gesprekken de secondant van VVD-leider Mark Rutte, ,,klopt er weinig van’’. GroenLinks-voorman Jesse Klaver gaf aan nog steeds vertrouwen te hebben in zijn gesprekspartners.