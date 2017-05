Extra trekking Staatsloterij gaat door

De extra trekking die de Staatsloterij op 27 mei gepland heeft voor deelnemers uit de periode van 2002 tot 2007 kan doorgaan. Dit bepaalde de voorzieningenrechter in Alkmaar donderdag in een door Ferdy Roet van Loterijverlies B.V. aangespannen zaak, waarin hij een ultieme poging deed de trekking tegen te houden.

De rechter oordeelde dat Loterijverlies niet ontvankelijk is en er daarom geen inhoudelijk oordeel gegeven kan worden.

Roet loopt al jaren te hoop tegen de Staatsloterij. Tot bij de Hoge Raad kreeg hij gelijk voor zijn stelling dat de loterij deelnemers misleidde door winstkansen te overdrijven. Maar de onderhandelingen over compensatie liepen stuk en zelf werd hij uit het bestuur van de door hem opgerichte stichting Loterijverlies gezet. Kortgeleden schikte de Staatsloterij met stichting Staatsloterijschadeclaim. Onderdeel van de deal was de extra trekking later deze maand. Gedupeerden kunnen gratis meedoen als ze afzien van verdere schadeclaims.

Als gevolg van die deal heeft Roet de afgelopen weken gezien dat enkele tienduizenden van de circa 200.000 mensen die hij vertegenwoordigde hebben gekozen voor deelname aan de extra trekking. Volgens Roet, die veel hogere schadevergoedingen najaagt, stevent zijn eigen claimorganisatie daardoor af op een financiĆ«le ramp. Hij noemde de extra trekking ,,een luizenfooi”.