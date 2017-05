Schietpartijen in Amsterdam en Utrecht

Bij een schietpartij aan de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een man gewond geraakt. Dat meldt de politie. Hij was nog aanspreekbaar toen de politie ter plaatse kwam. De man is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie tast nog in het duister over de toedracht.

In Utrecht is op twee plekken geschoten. Op de Van Tuyllkade en ook op de Edisonstraat. Of er een verband tussen deze twee Utrechtse schietpartijen, is nog niet duidelijk. Er zijn zo ver bekend geen gewonden gevallen. De politie doet onderzoek naar beide zaken.