Stedelijk breidt collectie Van der Elsken uit

De collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam is uitgebreid met 122 foto’s van de wereldberoemde Nederlandse fotograaf Ed van der Elsken. Hiervan zijn 61 beelden een schenking van de Ed van der Elsken Estate, de rest heeft het museum aangekocht.

Op dit moment is er in het Stedelijk een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van de fotograaf (1925-1990), die nog tot en met 21 mei duurt. Het museum had al driehonderd van zijn foto’s in zijn bezit. Volgens museumdirecteur Beatrix Ruf is de uitbreiding een belangrijke toevoeging aan de collectie, die zich tot nu toe vooral richtte op de vroege foto’s van Van der Elsken uit Parijs en uit zijn beroemde fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés

Door de schenking en aankoop kan het museum nu ook foto’s laten zien van zijn reizen naar Centraal Afrika en Japan. Daarnaast zijn er veel beelden uit Amsterdam toegevoegd.

Donderdag werd ook bekend dat de Universiteit Leiden tot nu toe onbekend dummy-materiaal van de fotograaf heeft verworven. Het gaat om schetsversies van het fotoboek Sweet Life uit 1966.