Tussenpersoon moord Wiels krijgt 25 jaar cel

De rechtbank op Curaçao heeft donderdag Burney F. veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn rol in de moord op politicus Helmin Wiels. Het slachtoffer werd in 2013 doodgeschoten op een strand. Justitie had 26 jaar celstraf geëist tegen ‘moordmakelaar’ F., omdat hij de opdracht voor de moord verstrekte aan schutter Elvis K.

F. ontkende alle betrokkenheid bij de moord, maar de rechtbank is overtuigd van zijn schuld. Momenteel zit F. vast in Nederland wegens drugssmokkel en witwassen. Hij was via een videoverbinding met de rechtszaal op Curaçao verbonden.

Schutter Elvis K. werd eerder al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij kreeg die voor drie moorden, waaronder die op Wiels. In de zaak tegen Burney F. legde hij een belastende verklaring af.