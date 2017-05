Zilveren Anjers 2017 toegekend

AMSTERDAM – Prinses Beatrix reikt op 14 juni op het Paleis op de Dam in Amsterdam de Zilveren Anjers uit. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de prijzen toe aan Jan Buisman uit Den Haag, Elise Wessels uit Amsterdam en Pieter Breuker uit het Friese Feanwâlden. Dat maakte de organisatie donderdag bekend.

Tot zijn overlijden in 2004 deed prins Bernhard de uitreiking. In 2005 nam prinses Beatrix deze taak over. Sinds 1950 worden de Zilveren Anjers elk jaar gegeven aan vrijwilligers die zich inzetten voor de cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden.

Wessels (1943) krijgt de prijs voor haar rol als moderne mecenas voor de podium- en beeldende kunsten, Breuker (1945) voor zijn bijdrage aan de cultuurhistorie en in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis. Buisman (1925) wordt onderscheiden voor zijn publicaties Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen.