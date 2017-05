Arrestaties na publicatie foto’s relschoppers

Na publicatie van foto’s van relschoppers in Rotterdam heeft de politie de identiteit vastgesteld van twaalf personen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.

,,Zij gooiden stenen en vuurwerk naar politiemensen en paarden. De verdachten, in de leeftijd van 13 tot 32 jaar, komen uit heel Nederland maar met name uit de regio Rotterdam. De verdachten zijn inmiddels aangehouden of er is een afspraak gemaakt dat ze zich nog voor het weekeinde komen melden”, aldus de politie.

Op de site politie.nl heeft de politie acht nieuwe foto’s geplaatst.